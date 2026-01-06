Neve e gelo na Europa causam 6 mortos e perturbações nos transportes em vários países

Devido à invernia, as companhias aéreas terão de cancelar parte dos seus voos previstos para quarta-feira de manhã nos aeroportos parisienses, anunciou hoje o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.

Estes cancelamentos são necessários para fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões e irão afetar cerca de 40% dos movimentos previstos entre as 09:00 (08:00 GMT) e as 14:00 (13:00 GMT) em Paris-Charles-de-Gaulle, o principal aeroporto francês, e 25% entre as 06:00 (05:00 GMT) e as 13:00 (12:00 GMT) em Orly, o segundo maior, precisou Tabarot.

O ministro "aconselhou fortemente" a que as pessoas evitem qualquer deslocação por estrada na quarta-feira na região de Paris, devido às abundantes quedas de neve previstas.

O Météo France colocou trinta e oito distritos da França continental em alerta de vigilância máxima para a neve e gelo durante parte da noite e todo o dia de quarta-feira, mais 12 dos que estavam hoje.

Na manhã de hoje, três pessoas morreram em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste de França, duas delas numa colisão que envolveu dois autocarros e vários veículos na autoestrada A63, segundo as autoridades, que informaram que os acidentes deixaram também quatro feridos, dois em estado crítico e dois em estado menos grave.

A terceira pessoa falecida foi vítima de um acidente numa estrada perto de Saint-Paul-lès-Dax. Tratava-se de um motorista de camião pesado atropelado por um veículo enquanto prestava assistência a outro camião que tinha sofrido um acidente, segundo a câmara municipal.

Na região de Paris, o condutor de um motorista privado morreu durante a noite ao cair no rio Marne, e um condutor de uma carrinha tinha morrido na segunda-feira numa colisão com um camião pesado.

Na ferrovia, tal como nas estradas, as principais dificuldades persistem no oeste do país, segundo o Ministério dos Transportes, que anunciou o encerramento de vários aeroportos na região e também no norte da França.

Em Sarajevo, onde caíram quase 40 centímetros de neve durante o fim de semana, uma mulher faleceu no hospital, após ter sido atingida por uma árvore que desabou na segunda-feira, segundo a polícia.

Na região da cidade de Mostar, no sul da Bósnia, fortes chuvas provocaram o transbordo de vários rios. Em Blagaj, perto de Mostar, o nível do rio Buna atingiu um recorde de 218 centímetros numa única noite.

No leste do país, as autoridades declararam estado de emergência na área de Zvornik, devido à subida das águas do rio Drina.

Na Sérvia, dezenas de vilas ficaram sem eletricidade devido a quedas de neve, segundo a cadeia pública RTS, e as autoridades declararam estado de emergência nalgumas zonas do oeste.

Chuvas torrenciais também atingiram a Albânia, onde as pessoas foram retiradas de dezenas de lares, assim como no Kosovo e em Montenegro.

No Reino Unido, o termómetro caiu até -12,5°C em Marham (Norfolk, leste de Inglaterra) na noite passada. Mais de 300 escolas estiveram fechadas na hoje na Escócia, segundo a BBC.

Os transportes continuam com perturbações em alguns locais, nomeadamente o transporte ferroviário na Escócia. Contudo, a situação está a melhorar nos aeroportos face a segunda-feira.

Na Hungria, os transportes estão a ser afetados com as quedas de neve e o governo anunciou a criação de uma célula operacional face às condições meteorológicas extremas.

Nos Países Baixos, centenas de voos foram cancelados hoje, assim como comboios e autocarros em todo o país devido a quedas de neve excecionalmente abundantes.

No aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, 600 voos foram cancelados, sendo que a companhia Air France-KLM indicou que os produtos químicos utilizados para descongelar os aviões "estão quase esgotados".