Neve provoca o caos na Irlanda

Cristina Sambado - RTP02 Mar, 2018, 11:00 | Mundo

Os termómetros chegaram aos 10,3 graus negativos em algumas zonas do Reino Unido e da Irlanda, e os Serviços meteorológicos aconselharam a população a ficar em casa.



Depois da tempestade Emma, os meteorologistas anunciaram que um novo temporal está a provocar tempestades de neve, ventos de 100 quilómetros por hora, chuva gelada e tempestades na Irlanda, sudoeste de Inglaterra e País de Gales.



O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu à população para permanecer em casa até a tempestade passar. “O risco de vida e a integridade física devidos às condições climáticas severas não devem ser subestimados “, afirmou.

No Reino Unido, que enfrenta a pior vaga de frio desde 1991, morreram nove pessoas a maioria em acidentes.



O exército foi chamado para resgatar centenas de motoristas que ficaram presos estradas. Na Escócia, centenas de automobilistas ficaram presos nos seus carros durante a noite.



“As Forças Armadas estão a ajudar os serviços de emergência”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa.



As autoridades apelaram para que todos, exceto os trabalhadores dos serviços de emergência, evitassem as estradas.



No condado de Lincolnshire, no leste da Inglaterra, a maioria das estradas está intransitável, com 60 centímetros de neve nas áreas rurais.



No sul de Inglaterra, dezenas de passageiros foram obrigados a passar a noite num comboio devido à neve. Na estação de Waterloo, a mais movimentada de Londres, mais de metade dos comboios sofreram cancelamentos ou atrasos, e a estação de Paddigton foi encerrada.



Todos os voos dos aeroportos de Heathrow de Gatwick, os mais movimentados do Reino Unido, foram cancelados. O aeroporto de Dublin também está encerrado, e as autoridades preveem que dificilmente as operações serão retomadas no sábado.



A bolsa de valores irlandesa fechou ontem ao meio-dia e hoje não abriu.

Mais de 60 mortos na Europa

O mau tempo que assola o continente europeu levou ao encerramento de aeroportos em vários países e deixou centenas de veículos bloqueados nas estradas. O número de vítimas mortais não pára de aumentar, e já se registam mais de 60 mortos.



Além dos nove mortos no Reino Unido, há ainda a registar 21 mortos na Polónia, sete na Eslováquia, seis na República Checa. Em França, há registo de quatro vítimas mortais, três em Espanha e duas em Itália. A vaga de frio está a afetar os mais fragilizados, como os sem-abrigo.



A Organização Mundial da Saúde alertou que o clima frio apresenta riscos especiais para pessoas vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas ou deficiências.



C/Lusa

Na região de Paris, cerca de duas dúzias de funcionários enfrentaram as temperaturas negativas durante uma noite ao ar livre para chamarem a atenção para a situação dos sem-abrigo. Desde o início do ano, 13 sem-abrigo morreram em Paris devido às baixas temperaturas.Na Suécia, os meios de comunicação social revelaram que uma mulher que tinha deixado a sus casa num centro de abrigo com dois filhos, de idades entre 8 e 9 anos, foi declarada morta no hospital depois de encontrada numa floresta. A filha estava nos cuidados intensivos e o filho foi encontrado são e salvo, na quarta-feira, quando os termómetros na região chegaram aos 10 graus negativos.A polícia dinamarquesa revelou que uma mulher de 84 anos com demência foi a segunda vítima mortal por causa do frio no país.Quinta-feira, os aeroportos da Escócia, Suíça e França estiveram encerrados.O aeroporto de Genebra está esta sexta-feira novamente encerrado, depois da cidade suíça ter ficado coberta por 13 centímetros de neve.No sul de França, cerca de dois mil carros ficaram bloqueados nas estradas na região de Herault, onde a neve e as máquinas para a remover são extremamente raros.Na Suécia, a administração dos Transportes, aconselhou as pessoas a pensar duas vezes antes de levar os seus carros para fora das áreas afetadas por fortes nevões.O Governo da Macedónia, onde as temperaturas caíram para os 18 graus negativos, exortou os empresários a deixarem as mulheres e as pessoas com mais de 60 anos a ficar em casa e a darem especial atenção aos trabalhadores da construção devido aos riscos de congelamento.