"Nevoeiro de guerra". Relatório expõe a frente cibernética do conflito a leste

A Google elaborou um relatório em que apresenta um retrato da dimensão do uso de ferramentas informáticas e de cibercrime neste conflito.







Fog of War: How the Ukraine Conflict Transformed the Cyber Threat Landscape, o relatório foi construído com base em dados do Threat Analysis Group (TAG) do Google, Mandiant, agora parte do Google Cloud.





Este trabalho abrange novas descobertas e introspeção retrospetiva sobre invasores apoiados pelo Governo russo, operações de informações e agentes de ameaças ao ecossistema cibernético, bem como um estudo profundo sobre diversas ameaças focadas em campanhas específicas de 2022.

Cibercrime. Aqui, a III Guerra já começou

Todos os dias são divulgados relatos de ataques bélicos por parte das forças russas, com perdas de estruturas e vidas humanas em solo ucraniano. Contudo, a guerra não se faz apenas de ataques físicos.

No submundo informático, muitas são as formas disruptivas de invasão, manipulação e uso indevido de informações com o propósito de obter informações ou corromper sistemas. Esse trabalho obscuro, usado vulgarmente por “piratas informáticos”, em plataformas como a darkweb, é também potenciado em cenários de conflito.





Desde o início da invasão, são muitos os grupos da sociedade civil, bem como governos e instituições, a colaborar no apoio ao povo ucraniano. A Google não é alheia a este esforço.





Neste sentido, a empresa norte-americana refere ter doado 50 mil licenças do Google Workspace para o Governo, sistemas rápidos de alertas de ataques aéreos para telefones Android na região, apoio a refugiados, empresas e empreendedores, medidas para interromper indefinidamente ganhos financeiros e limitar o alcance dos media estatais russos.





Medidas que, segundo a Google, são essenciais. Com o espaço informático ucraniano sob ataque digital quase constante, todas as medidas nesta área se tornam um desafio permanente.





Neste sentido, a Google TAG, Mandiant e Trust & Safety refere que expandiram a “elegibilidade para o Project Shield, proteção gratuita contra ataques distribuídos de negação de serviço, para que os sites e embaixadas do Governo ucraniano em todo o mundo pudessem permanecer online e continuar a oferecer serviços essenciais”.





Além destes, a Google diz estar a fornecer assistência direta ao Governo ucraniano e entidades de infraestrutura crítica sob o Cyber Defense Assistance Collaborative - incluindo avaliações de comprometimento, serviços de resposta a incidentes, inteligência compartilhada de ameaças cibernéticas e serviços de transformação de segurança - para ajudar a detetar, mitigar e defender contra ataques cibernéticos. E implementando proteções para utilizadores, ao monitorizar e interromper ameaças cibernéticas.





Medidas sem precedentes, refere Shane Huntley, diretor sénior do Grupo de Análise de Ameaças. A empresa segue assim no sentido da defesa coletiva, para ajudar a preparar melhores defesas para o futuro.

Ciberataques. Ameaças permanentes



No relatório dado a conhecer esta quinta-feira, surgem várias indicações de como os russos estão a atuar neste terreno digital.

Entre as principais conclusões, é referido que os piratas informáticos “apoiados pelo Governo russo se conjugam num esforço agressivo e multifacetado para obter uma vantagem decisiva, em tempo de guerra, no ciberespaço, muitas vezes com resultados mistos.

Ataques que visam o Governo ucraniano, infraestruturas militares e civis, aumento na atividade de spear phishing, visando países da NATO, e um aumento nas operações cibernéticas projetadas para múltiplos objetivos russos.







De acordo com este relatório, as manobras informáticas aumentaram em 2021, tendo no ano seguinte a intensificação dos ataques e incursões aumentado 250 por cento face a 2020, sendo que segmentação de usuários nos países da NATO aumentou mais de 300 por cento, no mesmo período.





Em 2022, piratas informáticos apoiados pelo Governo russo procuraram, na sua maioria, os utilizadores de produtos informáticos na Ucrânia, mais do que em qualquer outro país. Mas o principal foco incidiu em instituições governamentais ucranianas e entidades militares, bem como em infraestruturas críticas, serviços públicos e públicos, órgãos de comunicação social e espaços de informação.





Neste campo, as manobras informáticas russas procuram manipular todo o espectro das divulgações informativas, desde os media apoiados pelo Estado Russo até plataformas e contas secretas, com vista a moldar a perceção pública da guerra, com três objetivos principais: minar o Governo ucraniano, criar ruturas no apoio internacional para a Ucrânia e manter o apoio doméstico na Rússia para a guerra.





Com o crescente desta “guerra invisivel”, a invasão desencadeou uma mudança notável no ecossistema cibercriminoso da Europa Oriental.





Muitos dos cibercrimes, que ainda hoje se dirigem a instituições e empresas europeias, provavelmente terão implicações de longo prazo, tanto para a coordenação entre grupos criminosos, quanto para a escala do cibercrime em todo o mundo.





Apesar de os sistemas informáticos serem cada vez mais monitorizados, o cibercrime não vai diminuir, usando os invasores deste “submundo” todos os esquemas ardilosos para usurpar ou manipular informação.





No caso do conflito ucraniano, o relatório da Google refere que “os invasores apoiados pelo Governo russo continuarão a realizar ataques cibernéticos contra a Ucrânia e os parceiros da NATO para promover os objetivos estratégicos da Rússia, como mais e destruidores ataques”.





O que está menos claro é se essas atividades vão conseguir alcançar o impacto desejado ou simplesmente vão fortalecer a oposição contra a agressão russa ao longo do tempo.