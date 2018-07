New York Daily News despede jornalistas

Foi dirigida uma nota aos funcionários, segundo a qual seria feita uma reestruturação nas notícias de última hora, principalmente nas áreas relacionadas processos-crime, processos cíveis e responsabilidade pública.



Jornalistas de vários departamentos receberam uma notificação formal de que tinham sido despedidos pela Tronc - empresa de comunicação.

A Tronc comprou o jornal Daily News no ano passado pelo preço simbólico de 1 dólar.

“As pessoas estavam a chorar e a abraçar-se”, disse Scott Widener, um trabalhador que estava no The News desde 1990.

Há alguns anos atrás, o jornal era uma publicação comprada pela classe trabalhadora da cidade e era bastante adquirido quando as notícias eram referentes ao crime e à corrupção.Segundo o, o despedimento foi resultado da perda de milhões de dólares que tentaram recuperar através das publicidades colocadas no jornal.Em 99 anos de história, o jornal já ganhou 11 prémios– prémio norte-americano dado a trabalhos de excelência na área do jornalismo. No ano passado odividiu o prémio com a ProPublica , sobre o abuso das regras de despejo do departamento da polícia de Nova Iorque.A notícia dos despedimentos foi divulgada quando Andrew Cuomo, governador do Estado de Nova Iorque, criticou a decisão através do Twitter. Cuomo pediu à Tronc para reconsiderar os despedimentos.“Peço à Tronc que reconsidere esta medida drástica (…) Eu entendo que grandes empresas por vezes só vejam os lucros e as dívidas. Em Nova Iorque calculamos a perda de uma instituição, a perda de emprego e o impacto das famílias afetadas. Espero que a Tronc faça o mesmo e reconsidere a sua decisão. O Estado de Nova Iorque está disposto a ajudar”, acrescentou Cuomo.Segundo o, a Tronc recusou-se a dizer quantos jornalistas tinham sido despedidos na segunda-feira. No entanto, num e-mail enviado à redação, a empresa referiu que trabalha “arduamente para transformar onuma empresa verdadeiramente focada a nível digital.”Robert York, editor do jornal- também propriedade da Tronc – vai ser o novo editor do