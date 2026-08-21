New York Times condenado a indemnizar atleta por falsa ligação a tiroteio

Kai Spears, que jogava na equipa masculina da Universidade do Alabama, processou o Times em 2023 depois de o jornal ter publicado uma notícia, citando uma pessoa familiarizada com a investigação, que indicava que ele era um dos passageiros num carro envolvido no tiroteio. O Times noticiou que a pessoa tinha falado "sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados".

Dias depois, o jornal reconheceu o seu erro numa nota da redação e corrigiu a notícia. Um júri, composto por oito pessoas, proferiu o seu veredicto após um julgamento de nove dias no Tribunal Federal do Distrito do Norte do Alabama. Matt Glover, advogado de Spears, afirmou estar satisfeito com a decisão e acredita que "este veredicto irá melhorar o jornalismo em todo o país".

O Times estava a analisar as suas opções legais após a derrota no tribunal, afirmou o porta-voz Charlie Stadtlander.

"Estamos desapontados por o júri ter considerado o Times responsável por um erro honesto", disse Stadtlander num comunicado na quinta-feira. "Agradecemos ao júri pelo seu serviço, mas acreditamos que o veredicto e a indemnização fixada são contrários à lei e não são sustentados pelas provas."

Outros três jogadores de basquetebol da mesma universidade estavam presentes no tiroteio de janeiro de 2023, que vitimou uma mãe de 23 anos. No processo, Spears alegou que a notícia imprecisa lhe causara sofrimento emocional e o ligara para sempre a um homicídio.

Um artigo do Times a noticiar o veredicto na quinta-feira referia que o jornal "não perdia um processo por difamação intentado nos Estados Unidos devido a um dos seus artigos há mais de 50 anos".