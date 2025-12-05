New York Times processa Perplexity AI por violação de direitos de autor

O New York Times avançou esta sexta-feira com uma ação judicial contra o motor de busca de inteligência artificial Perplexity AI. Em causa está a reprodução de milhões de artigos do jornal sem o seu consentimento, tanto para distribuição como para alimentar os seus produtos de inteligência artificial generativa.



No processo, citado pelo próprio jornal nova-iorquino, o Times afirma ter contactado a Perplexity AI múltiplas vezes, de forma a travar a utilização de conteúdos noticiosos até que ambas as partes negociassem um acordo. Um pedido que o The New York Times considera não ter sido respeitado.



O jornal nova-iorquino requer agora, entre outras medidas, uma indemnização e uma providência cautelar.



O processo, inicialmente apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos e posteriormente transferido para o Distrito Sul de Nova Iorque, surge mais de um ano depois de o jornal ter enviado uma notificação de “Cease and Desist” (Cessar e desistir, em português) à empresa de inteligência artificial, alertando para a possibilidade de ação judicial caso a utilização do conteúdo jornalístico subsistisse.



Além do alegado aproveitamento indevido de material protegido por direitos de autor, incluindo artigos acessíveis apenas mediante paywall, o NYT denuncia a Perplexity AI de atribuir falsamente ao jornal conteúdos fabricados ou resultantes de “alucinações” da IA generativa. O jornal defende que o modelo de negócios da start-up se encontra dependente da apropriação de materiais elaborados por terceiros.



Esta não é a primeira vez que o jornal norte-americano se vê num processo semelhante e nem a primeira vez que a Perplexity AI enfrenta este tipo de acusações.



O caso soma-se a uma série de processos semelhantes que a start-up enfrenta. Apenas um dia antes, a empresa foi alvo de uma ação judicial do Chicago Tribune. Em declarações anteriores à Reuters, a Perplexity negou estar a roubar dados, argumentando que se limita a organizar e apresentar informação pública devidamente citada.



Também não é a primeira vez que o New York Times se vê envolvido em conflitos deste tipo: em 2023, o jornal processou a OpenAI, parceira da Microsoft, acusando-a de aproveitar os seus artigos para treinar modelos de IA.



Com esta segunda denúncia, o Times junta-se assim a uma lista de cerca de 40 entidades que já recorreram aos tribunais em ações contra a Perplexity, entre elas o Reddit, a Encyclopaedia Britannica e empresas do grupo de Rupert Murdoch, proprietário de inúmeros meios de comunicação social.



Por outro lado, a Amazon detém licença para utilizar o conteúdo editorial do NYT em produtos de inteligência artificial como é exemplo a assistente digital Alexa, possibilitado por um acordo fechado em maio deste ano.



Apesar dos conflitos em curso entre os motores de inteligência artificial e os órgãos de comunicação social, outros acordos comerciais de dados de IA têm sido celebrados nos últimos tempos. Esta sexta-feira, a Meta anunciou novas parcerias com a USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner e Le Monde.



O objetivo é que os utilizadores do Facebook tenham acesso a notícias e atualizações em tempo real através do chatbot de inteligência artificial da rede social, automaticamente direcionados para artigos noticiosos.