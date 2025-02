Nicolás Maduro agradece ao Papa por canonizar "médico dos pobres"

"O papa Francisco está a lutar pela sua saúde e pela sua vida. E, no meio da sua luta pela vida, assinou a canonização do nosso santo José Gregorio Hernández. Que gesto tão grande, de caráter histórico", disse.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, durante uma reunião com a Comissão Nacional para Reformar a Constituição, transmitida pela televisão estatal VTV.

"Quero felicitar todo o povo católico, o povo cristão, todo o nobre povo da Venezuela, porque há um século que estávamos à espera que fosse reconhecido e foi reconhecido", disse.

Nicolás Maduro frisou que ele próprio se sentiu comovido com a notícia, que se transformou num dia de júbilo nas ruas da Venezuela, e acrescentou ter ouvido falar de dezenas de milagres atribuídos a José Gregorio Hernández.

"José Gregorio é o santo do povo da Venezuela, mas também de muitos outros lugares. Pedem (milagres) a José Gregório, é venerado e têm fé na Colômbia, no Panamá, no Equador, no Peru, no Chile, na Argentina. E mais além. José Gregorio pertence aos povos. A Venezuela venera-o porque é um dos seus filhos mais brilhantes. Sim, e eu estou feliz", disse.

Maduro recordou a ação solidária de José Gregorio Hernández, sublinhando que como médico "não se limitava a atender os pobres sem cobrar-lhes nada, saía depois à procura de medicamentos que levava às pessoas nas suas casas humildes".

Nicolás Maduro convocou todos os venezuelanos a realizar uma "oração ecuménica" pela saúde do papa Francisco, às 19h00 horas de hoje (23h00 em Lisboa)

O Papa, hospitalizado desde 14 de fevereiro na sequência de uma pneumonia, autorizou na terça-feira a canonização de José Gregorio Hernandez.

Na Venezuela, José Gregorio Hernandez (1864-1919) é considerado um herói nacional, e suscita devoção que ultrapassa clivagens políticas, religiosas e sociais.