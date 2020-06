Nicolas Maduro dá 72 horas a embaixadora da UE para abandonar a Venezuela

Nicolas Maduro reagiu em fúria às sanções aplicadas esta segunda-feira, pela União Europeia, a 11 responsáveis venezuelanos que contestaram o Parlamento controlado pela oposição.





"Decidi conceder à embaixadora da União Europeia, 72 horas para deixar nosso país e exigir respeito da União Europeia. Basta!", disse Maduro durante a entrega de um prêmio nacional de jornalismo no palácio presidencial de Miraflores.



Entre as personalidades sancionadas por Bruxelas, está Luis Parra, que em maio tentou substituir o líder da oposição, Juan Guaidó, na presidência do Parlamento, assim com outros membros da Assembleia Nacional eleitos "irregularmente".A decisão, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, eleva para 36 o número de pessoas alvo de sanções na Venezuela por atentado à democracia, ao estado de Direitos e aos Direitos Humanos.As pessoas sancionadas ficam impedidas de entrar na União Europeia e os seus bens na região são arrestados.A União Europeia denunciou o voto que permitiu a eleição de Parra, referindo que "não é legítima"."A pretensa eleição de Luis Parra não foi legítima pois ela não respeitou os procedimentos jurídicos, nem os princípios constitucionais democráticos", criticou Bruxelas."Os desenvolvimentos recentes agravaram ainda mais a crise constitucional e politica que perdura na Venezuela e reduz o espaço democrático e constitucional no país", acrescentaram as instâncias europeias.