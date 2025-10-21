Mundo
Nicolas Sarkozy diz que entrará na prisão de La Santé de cabeça erguida
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy dá esta terça-feira entrada na prisão de La Santé para cumprir cinco anos pelo crime de conspiração criminosa na tentativa de utilização de dinheiro líbio, destinado a financiar a sua campanha eleitoral de 2007.
A prisão de La Santé é conhecida por receber ao longo dos anos figuras históricas e politicas
À porta estão já dezenas de franceses, que aguardam pela chegada e entrada na prisão do primeiro ex-presidente da Quinta República a ser preso.