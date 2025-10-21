Nicolas Sarkozy diz que entrará na prisão de La Santé de cabeça erguida

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy dá esta terça-feira entrada na prisão de La Santé para cumprir cinco anos pelo crime de conspiração criminosa na tentativa de utilização de dinheiro líbio, destinado a financiar a sua campanha eleitoral de 2007.

Ao jornal La Tribune, no domingo, Sarkozy garantiu que não tem medo da prisão e que vai manter a cabeça erguida mesmo diante dos portões da prisão, no coração de Paris.

Mas este prisioneiro não vai ter a normais condições de encarceramento. Sarkozy vai ter o seu próprio quarto, de 11 metros quadrados, que terá uma cama, casa de banho com duche, frigorífico, uma pequena mesa e luz durante a noite, numa ala separada dos outros reclusos da prisão geral, mas estes apenas com nove metros quadrados e sem muitas das regalias extras.

A prisão de La Santé é conhecida por receber ao longo dos anos figuras históricas e politicas

À porta estão já dezenas de franceses, que aguardam pela chegada e entrada na prisão do primeiro ex-presidente da Quinta República a ser preso.


