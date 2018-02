Partilhar o artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos Imprimir o artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos Enviar por email o artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos Aumentar a fonte do artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos Diminuir a fonte do artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos Ouvir o artigo Nicos Anastasiades reeleito presidente do Chipre com quase 56% dos votos

Tópicos:

Anastasiades, Malás, Turca, Turquia,