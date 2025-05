Nicusor Dan declara vitória dos romenos que querem "mudança profunda"

"As eleições não são sobre os políticos, as eleições são sobre as comunidades. E nas eleições de hoje, uma comunidade de romenos que quer uma mudança profunda na Roménia venceu", disse o candidato independente Nicusor Dan, momentos depois de terem sido conhecidas as primeiras projeções à boca da urna, que lhe atribuem vitória na segunda volta das presidenciais.

Esta comunidade vencedora, argumentou, "quer que as instituições estatais funcionem, quer reduzir a corrupção, quer um ambiente económico próspero para os romenos, quer uma sociedade de diálogo e não uma sociedade de ódio", segundo o `site` noticioso romeno HotNews.

Segundo as primeiras projeções, conhecidas pelas 21:00 locais (menos duas horas em Lisboa), Nicusor Dan deverá vencer as eleições presidenciais romenas, com uma votação entre 54,1% e 54,9% na segunda volta, realizada hoje, depois de ter obtido 21% dos votos na primeira volta, realizada em 04 de maio.

O nacionalista George Simion, que venceu há duas semanas com quase 41% dos votos, deverá obter agora entre 45,1% e 45,9%, de acordo com as projeções à boca das urnas divulgadas pela imprensa romena à hora do fecho das urnas, às 21:00 locais.

O candidato independente deixou também uma palavra para "a comunidade de romenos que perdeu as eleições de hoje".

Essa comunidade, prosseguiu, "está justamente indignada com a maneira como a política tem sido conduzida na Roménia até agora, e está tão indignada que acredita que a solução para a Roménia agora é a revolução".

"A nossa obrigação é convencer essas pessoas de que a solução para a sociedade romena é a reforma da justiça e a reforma administrativa, para que a Roménia possa avançar. A nossa tarefa é lutar por uma Roménia, não por duas Roménias", defendeu, após um processo eleitoral que evidenciou a polarização do país.

Nas suas primeiras declarações, Dan, presidente da câmara de Bucareste, pediu "paciência para os próximos tempos".

"Vai seguir-se um período difícil, necessário para equilibrar a economia e lançar as bases de uma sociedade saudável", disse, enquanto apelava à esperança.

"Estamos a viver um momento de esperança. A partir de amanhã, todos nós, juntos, devemos começar a reconstrução da Roménia", disse.

Os cerca de 18 milhões de eleitores romenos confrontavam-se hoje com duas propostas políticas opostas: o nacionalista George Simion, admirador do Presidente norte-americano, Donald Trump, e crítico da União Europeia e da NATO - organizações de que a Roménia faz parte -, ou o centrista Nicusor Dan, que prometeu manter o país no caminho pró-Ocidente.