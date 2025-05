Nicusor Dan venceu presidenciais na Roménia

De acordo com os dados da Autoridade Eleitoral Permanente romena, quando estava escrutinada a totalidade dos votos na Roménia e no estrangeiro, Dan conquistou 6.166.788 votos.

Já o nacionalista George Simion, que há duas semanas venceu a primeira volta com quase 41% dos votos, recebeu agora 46,38%, o que equivale a 5.335.162 votos.

Simion venceu, no entanto, na diáspora: obteve 908.929 votos, contra 721.683 votos para Dan.

A participação nas eleições foi de 64,72%, equivalente a 11.641.866 votos, de um universo de quase 18 milhões de eleitores.

Perante milhares de apoiantes que saíram à rua em Bucareste, Nicusor Dan, presidente da câmara da capital, declarou que a Roménia entra agora "numa nova etapa" e apelou à união dos romenos, pedindo que "construam o país juntos, independentemente das opções políticas".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, George Simion reconheceu a derrota, excluindo manipulação dos votos, e disse esperar regressar "à democracia e ao bom senso".

A Roménia elegeu no domingo o Presidente da República num ambiente polarizado, escolhendo entre dois candidatos com propostas políticas opostas: o nacionalista George Simion, crítico da União Europeia e contra o apoio militar à Ucrânia, e Nicusor Dan, que prometeu manter a Roménia no caminho pró-Ocidente.

Na Roménia, o chefe de Estado tem a responsabilidade de conduzir a política externa e de Defesa e tem assento no Conselho Europeu.