Níger. Terminou prazo do ultimato da CEDEAO para regresso de Bazoum ao poder

Issifou Djibo - EPA

Terminou o ultimato feito pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ao Níger para repor no poder o presidente deposto, Mohamed Bazoum, e acabar com o golpe militar.

O espaço aéreo no país foi fechado pelos militares golpistas que temem uma intervenção externa armada por parte dos países vizinhos.



Os militares no poder avisam que qualquer tentativa de violação do espaço aéreo terá uma resposta imediata.



As fronteiras com os cinco países em volta - Argélia, Burkina Faso, Líbia, Mali e Chade que estavam fechadas desde o golpes foram reabertas na passada semana



Em Niamey agravam-se os cortes de energia - a capital sofre grandes cortes há uma semana por causa das sanções regionais impostas depois do golpe de 26 de julho.