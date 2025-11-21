Nigéria apreende navio proveniente do Brasil que levava 20kg de cocaína

"Agentes da Agência Nacional de Luta contra a Droga (NDLEA, na sigla em inglês) intercetaram um navio (...) que transportava pelo menos 20 quilos de cocaína", declarou a NDLEA, num comunicado divulgado hoje.

"O capitão do navio, Quino eugene Corpus, e outros 19 membros da tripulação, todos filipinos, estão detidos no âmbito da investigação", informou também a agência.

O navio partiu do porto de Santos, no Brasil, e tinha acabado de chegar ao porto de Apapa, na capital económica nigeriana de Lagos, onde a cocaína foi encontrada no domingo.

"As primeiras investigações mostram que esta era a primeira vez que o navio vinha à Nigéria e a África, e que habitualmente transportava carvão entre a Colômbia e o Brasil", detalhou a NDLEA.

Há 10 dias, as autoridades nigerianas tinham anunciado a apreensão recorde de uma tonelada de cocaína num contentor no porto de Tincan Island, também em Lagos.

A operação levou à abertura de uma investigação conjunta com os Estados Unidos da América e com o Reino Unido para identificar os responsáveis pelo tráfico.

A Nigéria é há muito considerada um ponto de passagem para o tráfico e a produção de droga na África Ocidental.

O tráfico de cocaína é, inclusive, o crime com mais prevalência na região ocidental do continente, de acordo com o `ENACT Africa Organised Crime Index 2025`, sobretudo em países como Guiné-Bissau, Serra Leoa, Gâmbia e Nigéria.