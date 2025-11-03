Nigéria. Reação às declarações de Trump sobre o país africano

O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, diz estar disponível para se reunir nos próximos dias com Donald Trump. A urgência do encontro surge depois do presidente norte-americano ter ameaçado a Nigéria com uma intervenção militar onde se poderá, segundo Trump, "disparar indiscriminadamente."

O pretexto para estas declarações de Donald Trump, surge da pressão do grupo MAGA - Make American Great Again - para a ideia de que há "um genocídio de cristãos" no país africano.

Na realidade, a Nigéria vive sob ataques extremistas, sobretudo a nordeste, e as principais vítimas são muçulmanas.