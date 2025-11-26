Nigéria. Sequestros e o défice securitário no país mais populoso de África

Os raptos nas regiões noroeste e centro do país são geralmente levados a cabo por "bandidos", gangues criminosos que saqueiam aldeias, aterrorizam comunidades e raptam habitantes para obter resgate.



A maioria das negociações com os sequestradores é conduzida "por representantes do Estado, membros dos governos locais onde estes acontecimentos estão a decorrer", explica Confidence MacHarry, analista de segurança da SBM Intelligence, uma empresa de consultoria sediada em Lagos:



"Por vezes, também recorrem a negociadores privados que vivem nas comunidades ou regiões de onde vêm os reféns"



O Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional da Presidência (ONSA) designou uma equipa encarregada de contactar os raptores, utilizando "uma abordagem suave". Por exemplo, identificar a mãe do líder do grupo responsável pelo sequestro em Kebbi e convencê-la a persuadir o grupo a libertar as rapariqas sequestradas.