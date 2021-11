Nike vai encerrar vendas em lojas em Israel a partir de 2022

A gigante de roupas desportivas acrescentou que as medidas entrarão em vigor em 31 de maio de 2022.

A empresa justificou a sua medida como parte de uma revisão da estratégia deglobal, onde procuraNão foi, assim, dada qualquer motivação política por parte da multinacional para justificar a sua decisão. No entanto, as especulações não tardaram a chegar e o anúncio foi recebido nas redes sociais como mais uma vitória para a campanha internacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) que tem como objetivo acabar com a ocupação e colonização dos territórios palestinianos.A empresa de gelados, pertencente à Unilever, informou que não iria renovar o contrato, que expira em 2022, por considerar que a ocupação israelita é “incompatível com os valores” da empresa. Na altura, a decisão gerou várias críticas e o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennet, alertou para “consequências graves, legais e outras” para a empresa.“A Nike tem uma estratégia global para criar o mercado do futuro, onde atendemos consumidores por meio dos canais digitais da Nike, lojas da Nike, bem como parceiros de comércio estratégicos que compartilham a nossa visão para criar uma experiência de compra consistente, conectada e moderna”, explicou um porta-voz da Nike na altura.

“Continuamos comprometidos em servir os consumidores israelitas com o melhor da inovação de produtos da Nike por meio da Nike Direct e de parceiros de lojas locais”, acrescentou.





Apesar disso, a decisão da Nike terá um duro impacto no comércio israelita. Como uma das marcas desportivas mais populares no mundo, os seus produtos correspondem a uma grande parcela das vendas.