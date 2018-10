Ninguém sabe onde está o jornalista saudita Jamal Khashoggi

RTP04 Out, 2018, 17:33 | Mundo

O consulado da Arábia Saudita, em Istanbul, emitiu um comunicado onde “confirma que está a acompanhar as investigações e a cooperar com as autoridades locais turcas para desvendar as circunstâncias do desaparecimento de Hamal Khashoggi, depois de este ter saído do edifício”.



De acordo com a emissora britânica BBC, Khashoggi chegou ao consulado acompanhado da sua noiva, que não pôde entrar com ele. O jornalista foi também obrigado a deixar o seu telemóvel à entrada, um procedimento normal em algumas embaixadas e consulados, adianta a BBC.



Oficiais sauditas afirmaram que as notícias do desaparecimento eram falsas e que o jornalista tinha saído do consulado “pouco depois de ter entrado”. A sua noiva, que permaneceu fora do edifício à espera do jornalista, contrariou essa informação e fez questão de esclarecer que ninguém com quem falou o viu sair.



As sucessivas informações contraditórias das autoridades sauditas e turcas vêm adensar ainda mais o mistério sobre o paradeiro de Khashoggi, um crítico das políticas do príncipe Mohammed bin Salman, sucessor direto do rei da Arábia Saudita. O jornalista estava refugiado nos Estados Unidos e colaborava regularmente com o jornal americano, Washington Post.