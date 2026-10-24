"Ninho da Águia" de Hitler consumido pelas chamas

O "Ninho da Águia" ou Kehlsteinhaus, famoso retiro de férias de Adolf Hitler na Baviera, foi atingido por um incêndio na noite de sexta-feira. As autoridades prenderam um suspeito enquanto os bombeiros tentavam apagar o incêndio na residência, perto da fronteira com a Áustria.





"Na noite de sexta-feira, 23 de outubro de 2026, a Kehlsteinhaus (Ninho da Águia) foi completamente consumida pelas chamas", informou a polícia alemã, num comunicado. ""Um alarme de incêndio do edifício Kehlsteinhaus, em Obersalzberg, Berchtesgaden, foi enviado para o Centro de Controlo Integrado de Traunstein".

Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio na construção, de acesso muito difícil, situada sobre um promontório rochoso acima da localidade de Berchtesgaden. A polícia afirmou que, até ao momento, não há feridos ou vítimas.

Ao início da manhã deste sábado, o fogo ainda consumia o edifício, segundo imagens de uma câmara meteorológica. A polícia bloqueou o acesso à estrada que conduz ao local, enquanto nevava no topo.

"Uma pessoa suspeita foi detida", indicou ainda a polícia.

Os bombeiros avistaram chamas altas enquanto se dirigiam para o local. Quando chegaram, verificaram que "o edifício estava completamente em chamas".

O acesso ao local do incêndio, situado a 1.834 metros de altitude, bem como as operações de combate às chamas, revelaram-se difíceis, explicou a porta-voz da polícia, Lisa Maier.

"Só é possível entrar no edifício utilizando equipamento de proteção respiratória pesada", detalhou.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. "A investigação da polícia judiciária está em curso", declarou Maier.

Pouco depois do início do incêndio, "uma pessoa suspeita chamou a atenção dos investigadores", informou a polícia.

"A investigação procura determinar, neste momento, se este indivíduo está envolvido no incêndio", acrescentou.

Segundo o jornal alemão "Bild", as forças de segurança ter-se-ão cruzado com um motociclista quando chegaram ao local, que foi detido em seguida.

Construído entre 1937 e 1938 perto de Berchtesgaden, o Kehlsteinhaus fazia parte da "zona proibida do Führer" em Obersalzberg e destinava-se a servir de local de representação para Adolf Hitler, que, no entanto, raramente o visitou.

Tornado famoso em vários filmes norte-americanos do pós-guerra, o edifício oferece uma vista excecional de uma pitoresca paisagem montanhosa, que contrasta com o horror do Terceiro Reich, cujas políticas antissemitas, racistas e expansionistas causaram a morte de milhões de pessoas e levaram ao Holocausto.

Construído em pedra e granito, o local, que não sofreu danos durante a Segunda Guerra Mundial, tinha como objetivo impressionar diplomatas estrangeiros.

Desde 1952 que funciona como restaurante, e uma exposição no local conta a história da construção. Para lá chegar, os turistas precisam de utilizar um autocarro.

C/agências