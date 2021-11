Nissan quer que mais de 50% dos seus carros sejam com energia elétrica até 2030

A estratégia, que envolve um investimento de aproximadamente 17,61 mil milhões de euros nos próximos cinco anos, visa lançar 23 novos modelos eletrificados - incluindo 15 modelos totalmente elétricos e oito híbridos - das suas marcas Nissan e Infiniti nesse período.



No ano fiscal 2026, a empresa pretende que mais de 75% das suas vendas na Europa sejam veículos eletrificados, afirmou numa declaração.



Até essa data, a empresa espera também que mais de 55% e 40% dos veículos que vende no Japão e na China, respetivamente, sejam eletrificados.



Até 2030, a empresa sediada em Yokohama também espera que as suas vendas de tais carros nos EUA representem mais de 40% das suas vendas totais.



A Nissan também planeia lançar um veículo elétrico a bateria de estado sólido até 2028.



A empresa, que quer aumentar consideravelmente o seu volume de produção de baterias, espera o desenvolvimento deste tipo de tecnologia.



Da mesma forma, para reforçar a reciclagem de baterias, a empresa disse que abrirá novas fábricas de "renovação" na Europa em 2022-2023 e nos EUA em 2025.