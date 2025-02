Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



” na central, escreveu Zelensky na rede social X.Segundo o presidente ucraniano, o abrigo de betão que cobre a unidade ficou danificado. “. De acordo com as primeiras avaliações, os danos no abrigo são significativos”.", frisou o chefe de Estado ucraniano.”, acrescentou Zelensky.O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia afirmou mais tarde que os limites de radiação permanecem dentro dos limites normais.

Chernobyl, perto da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, foi o local da pior catástrofe nuclear civil do mundo, quando um dos seus quatro reatores explodiu em 1986, enviando extensas nuvens de radioatividade para partes da União Soviética e da Europa. Esse reator está agora envolvido por um abrigo protetor, conhecido como sarcófago, de betão e aço, para conter a radiação persistente.





A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelou na rede social X que uma explosão foi ouvida durante a noite a partir do novo confinamento, que protege os restos do reator quatro da antiga central nuclear de Chernobyl, iniciando um incêndio.

A agência revelou ainda que o pessoal de segurança contra incêndios e os veículos responderam em poucos minutos e não foram registadas vítimas.. Os níveis de radiação no interior e no exterior permanecem normais e estáveis.”, acrescentou a agência.Na quinta-feira à noite, o exército ucraniano informou que a Rússia disparou 133contra a Ucrânia, 73 dos quais foram abatidos e 58 não atingiram os seus alvos.Os números estão em linha com a média recente de ataques. Osforam abatidos em 11 regiões, cobrindo grande parte do país.O ataque russo durante a noite danificou infraestrutura portuária na região de Odesa, revelou o governador local esta sexta-feira. Segundo Oleh Kiper, não se registaram feridos.

Rússia abateu 50 drones em várias regiões

Por outro lado, as forças de defesa antiaérea russas disseram que abateram durante a noite 50ucranianos sobre o território de três regiões do país.Segundo o governador da região de Belgorod, “o incidente mais grave ocorreu na aldeia de Koukouïevka: um homem foi morto por um explosivo lançado por umnuma habitação”,As autoridades locais instaladas pela Rússia disseram que o ataque à central elétrica na cidade de Enerhodar ocorreu no final do dia 13 de fevereiro e deixou mais de 50 mil pessoas sem eletricidade. Estão a decorrer trabalhos urgentes para tentar restabelecer o fornecimento de energia.

As agências noticiosas russas citaram um funcionário da central nuclear, afirmando que a própria central nuclear de Zaporizhia não tinha sido danificada no ataque e estava a funcionar normalmente.

O embaixador especial da Rússia para "as questões relacionadas com os crimes do regime de Kiev",ao início do diálogo entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Nos últimos meses, Kiev intensificou os seus ataques aéreos contra instalações energéticas e militares russas, uma campanha descrita como uma resposta adequada ao bombardeamento implacável da Rússia contra as suas cidades e rede energética.