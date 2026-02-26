No leste do Congo foram encontrados 171 corpos em valas comuns, dizem as autoridades

Os combates na região intensificaram-se apesar de um acordo de paz mediado pelos EUA.

O governador da província de South-Kivu, Jacques Purusi, disse que as autoridades encontraram duas valas comuns com pelo menos 171 corpos nos bairros de Kiromoni e Kavimvira, nos arredores da cidade oriental de Uvira.

"Neste momento, identificámos dois locais: uma vala comum contendo aproximadamente 30 corpos em Kiromoni, não muito longe da fronteira com o Burunde, do lado congolês, e outra em Kavimvira, onde foram encontrados 141 corpos", disse Purusi à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) por telefone.

A Associated Press não conseguiu verificar estas afirmações de forma independente.

O porta-voz do M23 também não respondeu até agora a um pedido de comentário da AP.

O Secretariado Executivo da Rede Local para a Proteção dos Civis, um grupo da sociedade civil na região, disse hoje que queria visitar as valas comuns, mas foi impedido de o fazer pelo exército congolês.

As informações recolhidas até agora indicam que as vítimas foram mortas por rebeldes do M23, disse Yves Ramadhani, vice-presidente do grupo.

O governador e o grupo da sociedade civil alegaram que os rebeldes mataram os indivíduos porque suspeitavam de pertencer ao exército congolês ou a uma milícia pró governo.

Tanto o exército congolês como o M23 têm sido acusados de execuções extrajudiciais e abusos por grupos de direitos humanos.