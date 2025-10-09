Mundo
Nobel da Literatura distingue László Krasznahorkai
O Prémio Nobel de Literatura de 2025 é concedido a László Krasznahorkai "pela sua obra convincente e visionária que, em meio de um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte". O comité do Nobel refere que "é um grande escritor épico da tradição da Europa Central que se estende através de Kafka até Thomas Bernhard, e é caracterizado pelo absurdo e excesso grotesco".
O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira.
O autor László Krasznahorkai nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Roménia. Uma área rural remota semelhante é o cenário do primeiro romance de Krasznahorkai, Sátántangó, publicado em 1985 (Satantango, 2012), que foi um êxito literário na Hungria e a obra inovadora do autor. O romance foi transformado em um filme altamente original em 1994, em colaboração com o diretor Béla Tarr.
A crítica americana Susan Sontag coroou Krasznahorkai como o "mestre do apocalipse" da literatura contemporânea, julgamento a que chegou após ler o segundo livro, Az ellenállás melankóliája (1989; A Melancolia da Resistência, 1998).
Um quinteto de épicos e uma coletânea de dezassete contos sobre o papel da beleza e da criação artística num mundo de cegueira são as pedras basilares da obra de Krasznahorkai.
O seu trabalho revela ainda profundas marcas deixadas pelas viagens à China e ao Japão.
Em 2024, o escolhido pela academia foi a sul-coreana Han Kang.
Desde 1901, foram atribuídos 118 prémios Nobel da Literatura, sendo que qautro deles foram partilhados entre múltiplos laureados. 18 foram mulheres.