Nobel da Medicina atribuído a dois cientistas pela sua descoberta do micro-ARN

A geneticista Filipa Carvalho não fica surpreendida pela escolha do Comité Nobel, pois esta área tem tido muita investigação nos últimos anos. A professora da Faculdade de Medicina do Porto explica que a descoberta do micro-ARN tem uma importância transversal a várias áreas da Medicina e da Ciência.Prestes a entrar para uma aula na Faculdade de Medicina, Filipa Carvalho não vai perder a oportunidade de falar da decisão do Comité Nobel aos seus alunos, pois considera fundamental que os futuros médicos aprendam sobre o micro-ARN e o papel que tem no desenvolvimento e especialização das células de organismos como o corpo humano.O Nobel da Medicina e Fisiologia já foi atribuído 114 vezes a 227 galardoados. O prémio deste ano, atribuído a Gary Ruvkun e a Victor Ambros, inicia a divulgação dos Prémios Nobel deste ano. Seguem-se, nos próximos dias, os anúncios dos galardões na Física, Química, Literatura, Ciências Económicas e Paz.