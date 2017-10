Nobel da Paz atribuído a campanha para abolir armas nucleares

Inês Geraldo - RTP06 Out, 2017, 10:03 / atualizado em 06 Out, 2017, 11:07 | Mundo

Num período conturbado em que a utilização de armamento nuclear é um dos principais temas mundiais, o Comité Nobel norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares.



"Vivemos num mundo em que o risco de utilização de armas nucleares é maior do que alguma vez foi", declarou Berit Reiss-Andersen, líder do Comité Nobel da Noruega.





BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 de outubro de 2017

Trabalho desenvolvido à escala global

ICAN destaca "grande honra"

A ICAN pauta-se por ser uma coligação de ativistas que pretende o desarmamento nuclear. Foi premiada pelo seu trabalho nas negociações que terminaram com a criação de um tratado para proibir armas nucleares, juntamente com as Nações Unidas."A organização foi agraciada com este prémio pelos seus esforços para captar atenção para as catastróficas consequências humanas das armas nucleares e pelos esforços inéditos para alcançar um tratado baseado na proibição de tais armas", declarou a presidente do Comité Nobel.A Campanha Internacional sucede ao Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na atribuição do Prémio Nobel da Paz, pelos esforços realizados para restaurar a paz na Colômbia.A ICAN trabalha há muito por um travão à utilização de armamento nuclear. A coligação é não-governamental e está presente em mais de 100 países. Nasceu na Austrália, mas foi formalmente instituída em 2007 em Viena.Em julho deste ano, a ICAN foi responsável pela criação de um tratado (apoiado pelas Nações Unidas) que proíbe a utilização de armamento nuclear.Apesar da adoção do documento por parte de 122 países, entre os quais Portugal, os principais Estados com armas nucleares, como Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França, não assinaram o tratado e descreveram-no como uma "diversão".A Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares mostrou-se honrada pela atribuição do Prémio Nobel."É uma grande honra ter recebido o Prémio Nobel da Paz 2017, como reconhecimento do nosso papel na criação de um tratado que proíbe a utilização de armas nucleares. Este acordo histórico, adotado a 7 de julho com o apoio de 122 nações, oferece uma poderosa e necessária alternativa para o nosso mundo em que as ameaças de destruição em massa prevalecem".O grupo sublinhou que o Nobel é um prémio merecido para todos os ativitas à escala internacional que tentam parar a utilização de armas nucleares, assim como e um tributo para as vítimas dos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, no Japão."É um tributo aos sobreviventes dos ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki e outras vítimas de explosões atómicas em outras partes do mundo. As suas histórias foram instrumentais para assegurar este marco", continuou por explicar a ICAN."Agradecemos humildemente ao Comité Nobel norueguês. Este prémio traz luz a um caminho que o tratado pretende percorrer até alcançar um mundo livre de armas nucleares. Antes que seja tarde, temos de reconhecer esse trilho", concluiu a organização.