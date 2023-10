Foto: Abedin Taherkenareh - EPA

A atribuição do Nobel da Paz à ativista Narges Mohammadi, do Irão, foi recebida com muita alegria por uma iraniana que vive há 12 anos em Portugal. À RTP, disse que espera que este prémio não deixe cair no esquecimento a luta contra a repressão das mulheres iranianas.