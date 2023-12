Noite em tons de vermelho. Vulcão entra em erupção na Islândia

O vulcão expeliu as primeiras golfadas de lava cerca das 22h17 de segunda-feira, iluminando a noite nas redondezas na Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, ao cabo de quase um mês de atividade sísmica.









A fissura maior vai do extremo norte, a leste de Stóra-Skógfell, ao extremo sul, a leste de Sundhnúk. A distância do extremo sul até à cidade de Grindavík é de apenas três quilómetros. "A lava basicamente escorre das brechas no solo. Este magma líquido pode danificar gravemente a infraestrutura, pois pode espalhar-se amplamente pela paisagem", explicam especialistas ouvidos pelo jornal norte-americano The Washington Post.

Com os sinais sísmicos a aumentarem desde novembro, perto de quatro mil pessoas já tinham sido retiradas da cidade pesqueira de Grindavik, por precaução, e o spa geotérmico Blue Lagoon, nas proximidades, também foi fechado.





A Proteção Civil apelou à população que se distanciasse da área e. Não há, até ao momento, notícia de feridos.

Noite avermelhada

As imagens e vídeos partilhados por aficionados da vulcanologia nas redes sociais mostraram a lava a sair do vulcão, uma hora após a deteção de vários terremotos consecutivos.





O fenómeno pôde ser visto na capital, Reiquejavique, que fica a cerca de 42 quilómetros a nordeste de Grindavik.

Quem viu a erupção conta à BBC que “metade do céu, na direção da cidade, estava iluminada de vermelho” devido à erupção e o fumo podia ser visto a subir.





O Gabinete Meteorológico islandês continua a monitorizar a atividade do vulcão e está em direto contacto com a Proteção Civil e unidades de resposta na área.



De madrugada, o Met descreveu que a atividade parecia a estar a diminuir, o que pode indicar a proximidade de um estado de equilíbrio, embora esta informação não indicie o tempo que a erupção irá durar.



O ministro islandês dos Negócios Estrangeiros, Bjarni Benediktsson, escreveu na rede social X que “não há interrupções nos voos de e para a Islândia e os corredores de voos internacionais permanecem abertos”.



Porém, “os jatos [de lava] são bastante altos, por isso, no início, pareceu ser uma erupção poderosa”, acrescentou.





A Islândia é conhecida como a terra do fogo e do gelo. O território é propício à atividade vulcânica devido à posição sobre placas tectónicas que se movem em direções opostas, permitindo a subida do magma. O país tem mais de 30 sistemas vulcânicos ativos.