Noite tranquila. França pode avançar com novos recolheres obrigatórios esta terça-feira



Depois de um fim de semana de violência particularmente intensa, sobretudo em Paris, a noite de segunda para terça-feira foi "tranquila", informaram também os bombeiros de Paris à AFP.

Na segunda-feira, por volta da meia-noite, em Lyon — onde foi instituído um recolher obrigatório das 21h00 às 06h00 (20h00 em Lisboa às 05h00) na zona comercial de Presqu’île —, poucas pessoas ainda circulavam pelas ruas muito tranquilas, sob uma chuva miudinha, segundo um jornalista da AFP. Várias cidades, como Paris, Lyon, Lille, Bordéus e Nice, decretaram recolher obrigatório parcial em resposta à violência urbana ocorrida à margem das mobilizações contra o elevado custo de vida no sábado, 17 de outubro.

"Não precisamos do estado de emergência"



"Pedi [aos procuradores] que sejam extremamente firmes, implacáveis com aqueles que atacaram polícias, gendarmes e bombeiros, que saquearam estabelecimentos comerciais e atacaram edifícios públicos", acrescentou.





c/agências