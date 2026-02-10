Mundo
Nómadas no Sudão. Guerra força-os à sedentarização
-13 milhões de pessoas forçadas a abandonar as suas casas.
-4 milhões refugiaram-se em países vizinhos.
-10 milhões de deslocados internos
-150 mil mortes de civis (OMS)
-25 milhões enfrentam a fome extrema
-15 milhões de crianças precisam de assistência urgente.
-70% das instalações de Saúde em áreas de conflito estão inoperantes. Faltam medicamentos para doenças crónicas. O país africano enfrenta surtos de doenças como a cólera.
Fevereiro 2026
-ONU afirma que os ataques fatais com drones contra civis no Sudão continuam mesmo depois de o exército ter quebrado os prolongados cercos a cidades do Sul controladas pelas forças paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).