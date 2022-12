Nomeados novos embaixadores de Portugal em Cabo Verde e Austrália

De acordo com o decreto presidencial publicado hoje no Diário da República, Paulo Jorge Lopes Lourenço, ministro plenipotenciário de segunda classe, foi nomeado, sob proposta do Governo, para o cargo de embaixador de Portugal na cidade da Praia.

Diplomata de carreira desde 1995, Paulo Lourenço desempenhou funções nas embaixadas de Portugal em Luanda, Londres, Sarajevo e Belgrado. Entre 2012 e 2018 foi cônsul-geral em São Paulo.

Paulo Lourenço nasceu em 10 de março de 1972, em Angola, e desde fevereiro de 2020 chefiava a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, funções nas quais negociou o novo programa-quadro de Defesa entre Portugal e Cabo Verde para o período 2022 a 2026.

Num outro decreto presidencial também publicado hoje é exonerado o ministro plenipotenciário de primeira classe António Manuel Albuquerque de Vilhena Moniz do cargo de embaixador de Portugal, funções que ocupava desde março de 2020, transitando de cônsul-geral em Paris.

Um terceiro decreto presidencial publicado hoje nomeia ainda, sob proposta do Governo, António Moniz para o cargo de embaixador de Portugal em Camberra, Austrália.