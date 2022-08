Nord Stream 1. Rússia interrompe abastecimento de gás para a Europa

De acordo com a Gazprom, gigante russa de energia,. Durante estes dias, nenhum gás irá fluir para a Alemanha.





Dados do site da operadora do Nord Stream 1 mostravam que os fluxos para a Europa estão no zero desde as primeiras horas desta quarta-feira.







A Gazprom cita a necessidade de trabalhos de manutenção na única turbina ainda em funcionamento, localizada na estação de Portovaya.







Nos meses de junho e julho, Moscovo já tinha reduzido significativamente o fornecimento de gás, mencionando problemas de manutenção e sanções.







Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin indicava que só as sanções estão a impedir as exportações para a Europa.





"Existem garantias de que, para além dos problemas tecnológicos causados pelas sanções, nada está a atrapalhar o abastecimento", esclareceu.





Apesar de citar problemas de manutenção no Nord Stream 1, a Rússia também interrompeu por completo o fornecimento de gás a países como a Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Polónia, tendo também reduzido o fluxo de outros gasodutos desde o início da guerra na Ucrânia.







Os cortes nos fluxos do Nord Stream 1 complicam ainda mais os esforços em toda a Europa para abastecer e preencher instalações vitais de armazenamento de gás, numa altura em que o continente se prepara para enfrentar os próximos meses de inverno.







Na Europa, estes cortes ou reduções no abastecimento são "políticos" e têm por objetivo aumentar os preços da energia e provocar o pânico entre os países mais dependentes da Rússia a nível energético.