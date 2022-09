Nord Stream. UE acredita em sabotagem no gasoduto e promete resposta "robusta"

Na terça-feira, Ursula von der Leyen afirmou que uma interrupção propositada nos gasodutos teria “uma resposta o mais forte possível”. Sem apontar culpados diretos, a UE já tinha acusado a Rússia de usar o fornecimento de gás e o Nord Stream como arma contra o Ocidente.





"Agora é primordial investigar os incidentes, obter total clareza sobre os eventos e porquê. Qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia ativa é inaceitável e levará à resposta mais forte possível", disse a presidente da Comissão Europeia.



Também para Charles Michel, presidente do Conselho Europeu,, advertiu.

No entanto, deixou claro que os esforços europeus “para diversificar o fornecimento de energia longe do gás russo continuam”.





#Nordstream sabotage acts appear to be an attempt to further destabilize energy supply to EU.



We need an urgent and thorough investigation.



Those responsible will be held fully accountable and made to pay.



— Charles Michel (@CharlesMichel) September 27, 2022







Já esta quarta-feira o representante da UE para a Política Externa afirmou que toda a informação até agora disponível aponta para que as fugas relatas tenham sido, efetivamente, sabotagem. Josep Borrell advertiu por isso que, se tal se provasse, a UE daria uma resposta “robusta”.



"Todas as informações disponíveis indicam que as fugas são o resultado de um ato deliberado", sublinhou. "Qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética da Europa é completamente inaceitável e será recebida com uma resposta forte e unida".







Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.



All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.



https://t.co/p32qR8TzOb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022



o bloco comunitário “está profundamente preocupado com os danos causados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que resultaram em fugas nas águas internacionais do Mar Báltico”. Em comunicado divulgado esta manhã, o alto representante da UE para a Política Externa salientou que





As preocupações com a segurança e o meio ambiente, especificou Borrell, “são de extrema prioridade”. Para o chefe da diplomacia europeia, estes incidentes “não são uma coincidência” e “afetam-nos a todos nós”.







Os operadores do Nord Stream 2 alertaram, na segunda-feira, para uma perda de pressão no gasoduto, que levou as autoridades dinamarquesas a apelarem aos navios para evitar aproximar-se da ilha de Bornholm. Na terça-feira, os responsáveis do Nord Stream 1 informaram que as linhas submarinas tinham sofrido danos “sem precedentes”.



Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, reagiu e afirmou estar “extremamente preocupado” com as fugas, acrescentando que não podia ser descartada a possibilidade de um ataque deliberado.