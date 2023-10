Normalização das relações israelo-sauditas e guerra levam Blinken a Riade 

Blinken tem viajado pela região desde que o movimento islamita, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, realizou um ataque sem precedentes em Israel, a 07 deste mês, desencadeando uma guerra contra o território palestiniano.

O chefe da diplomacia norte-americana reuniu-se durante mais de uma hora com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, na residência real perto de Riade, disse um responsável norte-americano à AFP, que descreveu o encontro com o "muito produtivo", mas sem adiantar pormenores.

A violência entre Israel e o Hamas deixou milhares de mortos em ambos os lados.

Em setembro passado, Mohammed bin Salman relatou progressos nas discussões sobre uma possível normalização com Israel, patrocinada pelos Estados Unidos, mas uma fonte próxima do Governo saudita disse no sábado que as discussões foram suspensas.

O reino do Golfo, guardião dos primeiros locais mais sagrados do Islão, nunca reconheceu Israel e não aderiu aos Acordos de Abraão de 2020, mediados pelos Estados Unidos, que permitiram aos vizinhos Bahrein e Emirados Árabes Unidos, bem como Marrocos, estabelecerem laços diplomáticos com Israel.

Bin Salman foi pressionado nos últimos meses pela administração norte-americana a fazer o mesmo, com Riade a exigir em troca garantias de segurança de Washington e assistência no desenvolvimento de um programa nuclear civil.

Depois de uma visita de solidariedade a Israel, na quinta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana iniciou uma digressão a seis países árabes com o objetivo particular de exercer pressão sobre o Hamas, a fim de evitar a propagação do conflito na região.

Depois da Jordânia, Qatar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, Blinken tem previsto viajar hoje para o Egito, um importante mediador entre Israel e o Hamas.

Fonte da administração norte-americana disse no sábado à agência noticiosa France-Presse (AFP) que o Cairo havia trabalhado para um acordo que permitisse aos cidadãos norte-americanos deixar a Faixa de Gaza, mas que foram impedidos pelo Hamas de ir para o único ponto de passagem, na fronteira de Rafah.