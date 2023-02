Norte-americano declarado inocente após 28 anos na prisão

, anunciou o juiz David Mason, numa declaração esta terça-feira.

Depois de condenado a prisão perpétua há 28 anos, acusado pelo assassinato de Marcus Boyd em 1994, Johnson saiu do tribunal “como um homem livre”.







O tribunal considerou ainda que este é um caso que mostra que no Estado do Missouri "o direito de uma pessoa à justiça e à liberdade é mais valorizado do que a finalidade de uma condenação injusta".







O gabinete do procurador-geral do Estado, liderado pelos republicanos, vinha lutando para manter Marcus Johnson preso. Após a audiência, os advogados do homem que agora se considera ter sido injustamente condenado criticaram o gabinete do procurador-geral, dizendo que “nunca parou de alegar que Lamar era culpado e estava confortável em vê-lo definhar e morrer na prisão”.





Na declaração, divulgada no Twitter, foi ainda expressa a satisfação de ter sido anulada a sentença de Johnson, que sempre negou ter cometido algum crime, dando-lhe "oportunidade de ser o homem e membro da nossa comunidade que ele desejava ser".



À comunicação social, o juiz David Mason justificou a decisão com as "provas confiáveis de inocência real - provas tão confiáveis que passam pelo padrão de clareza".





“Isto é inacreditável”, afirmou, por seu lado, Johnson aos jornalistas quando deixava a sessão.









“O caso de Lamar Johnson é um exemplo de como o nosso sistema judiciário imperfeito condena, frequentemente, pessoas inocentes”, disse Weiss.



Este caso "está repleto do tipo de erros que vemos com muita frequência por parte da polícia e da procuradoria, incluindo pressionar testemunhas oculares para identificar o perpetrador".

Os advogados Charles Weiss e Jonathan Potts "entraram com processo e venceram o primeiro caso de condenação injusta apresentado por um promotor local na história de St. Louis". Num comunicado, a equipa de defesa de Johnson referiu que, depois de uma nova investigação iniciada em 2021 ter concluído que o norte-americano era inocente, "o Ministério Público pediu ao juiz David Mason que anulasse a sentença".



A procuradora Kim Gardner - que em agosto entrou com o processo de tentativa da libertação de Johnson, depois de uma investigação com o Projeto Inocência a convencer de que o condenado dizia a verdade - aplaudiu a decisão.



"Lamar Johnson, obrigado. Você está livre”, declarou Gardner à imprensa no local.





Johnson foi condenado em 1995 por assassinato em primeiro grau a prisão perpétua sem liberdade condicional.