Norte-americano libertado na Coreia do Norte foi brutalizado

Jorge Almeida - RTP 14 Jun, 2017, 11:32 | Mundo

O estudante de 22 anos da Universidade da Virginia, Otto Warmbier, estava como turista na Coreia do Norte quando foi preso a 2 de janeiro de 2016.



Acusado de ter roubado um sinal de propaganda do hotel, foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Na prisão entrou em estado de coma alegadamente depois de ter ingerido um comprimido para dormir.



Os seus pais não poupam críticas ao regime de Pyongyang, que classificam como um regime de “párias” que maltratou o filho quase até à morte.



O jovem regressou a casa na terça-feira e está a receber tratamento no centro médico da Universidade de Cincinnati, no estado do Ohio.







O Secretário de Defesa, Rex Tillerson, fez uma curta declaração que não revelou o estado de saúde do norte-americano, referindo apenas que “estava de regresso a casa para junto da família”.



Actualmente, existem mais três cidadãos norte-americanos detidos em prisões na Coreia do Norte, acusados de espionagem e atos hostis contra o regime de Kim Jong-un.

Ex-basquetebolista Dennis Rodman regressou à Coreia do Norte

A libertação do jovem norte-americano coincidiu com a notícia que a estrela da NBA, Dennis Rodman, estava mais uma vez em Pyongyang.



O ex-jogador de basquetebol com 56 anos é amigo do líder norte-coreano, que segundo se sabe é um apaixonado pelos jogos de basquetebol da liga profissional dos Estados Unidos.







Questionado sobre se a sua visita teve alguma coisa a ver com a recente libertação, Dennis Rodman referiu apenas que “o seu objetivo é continuar a trazer o desporto à Coreia do Norte”.