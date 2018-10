Norte-americanos sabiam da intenção de deter Jamal Khashoggi

O jornalista desapareceu sem deixar rasto depois de entrar no consulado do seu país na Turquia.



Como conta a jornalista Margarida Vaz o jornal revela que o plano já estava estudado.



O presidente norte-americano já tinha manifestado preocupação sobre este caso garantindo que estava a cooperar com as autoridades turcas sobre o desaparecimento do jornalista saudita.



Jamal Khashoggi escrevia habitualmente para o jornal Washington Post com artigos críticos do governo saudita.