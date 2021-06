Norte-coreanos preocupados com aparente perda de peso de Kim Jong-un

Embora seja assunto "tabu", já são frequentes os rumores sobre o estado de saúde de Kim Jong-un, que nunca são confirmados nem desmentidos pelo Governo. Mas na semana passada a principal emissora de televisão do país mostrou imagens do líder norte-coreano aparentemente mais "magro".







"Ver o nosso respeitável secretário-geral emaciado é o que mais magoa o coração do nosso povo", afirmou na sexta-feira, à KRT, um cidadão norte-coreano. "Toda a população ficou com lágrimas nos olhos".





A identidade do homem residente em Pyongyang não é conhecida, nem se sabe se a afirmação que fez representa, de facto, a opinião da maioria da população. Contudo, a comunicação social é regulada, e controlada, pelo Estado e esta entrevista foi transmitida no principal noticiário da televisão estatal na sexta-feira, e teve de ter aprovação para ser emitida.





O líder norte-coreano não era visto há quase um mês e, de facto, as últimas imagens das suas raras aparições já mostravam uma aparente perda de peso de Kim Jong-un. Com as declarações excecionais do cidadão, a televisão estatal confirmou a alegada alteração física do líder, mas não adiantou mais informações sobre o estado de saúde de Kim Jong-un.





Segundo o site sul-coreano NK News, Kim estará mesmo mais magro e teve de apertar a bracelete do seu relógio mais caro.





Antes as alegações quanto ao seu peso apontavam para os cerca de 140 quilogramas, mas analistas da Coreia do Norte referem que agora pode ter perdido entre dez e 20 quilos. De acordo com Al Jazeera , o líder norte-coreano tem cerca de 1,70 metros de altura e pelas imagens recentes parece ter perdido algum peso.

Assunto proibido é comentado na televisão estatal



Não é comum os media norte-coreanos abordarem temas privados ou de saúde do líder do país ou da sua família. Kim Jong-un é considerado quase uma divindade na Coreia do Norte, mas a informação sobre si é rara e escassa.





A entrevista sobre a preocupação e as "lágrimas" da população com a perda de peso do presidente norte-coreano correu mundo. Para os analistas não está em causa a aparência física de Kim mas a transmissão de tais declarações na teleivsão estatal.





Segundo especialistas, a observação reflete a vontade das autoridades de aproveitarem a perda de peso do líder norte-coreano para fortalecer a lealdade ao regime em dificuldades.





o regime norte-coreano "jamais permitiria que notícias negativas sobre Kim Jong-un fossem publicadas", afirmou à O motivo da veiculação da entrevista não é claro, mas, afirmou à BBC Kwak Gil Seob, responsável pelo site One Korea Center, especializado em notícias norte-coreanas.





Para Seob, as imagens foram transmitidas "para mostrar que Kim Jong-un está a perder peso sozinho". A entrevista "mostra que ele está comprometido com o seu povo".



"Kim Jong-un está a usar a sua imagem como uma plataforma de propaganda para enfatizar a imagem de um líder a trabalhar duramente pelo seu povo dia e noite", continuou o analista.





Recorde-se que a economia norte-coreana está sobrecarregada com as múltiplas sanções internacionais contra os seus programas militares e que a Coreia do Norte está cada vez mais isolada, após o encerramento das fronteiras para impedir a propagação do novo coronavírus. Em meados de junho, Kim reconheceu que o país vivia uma crise alimentar, fazendo soar os alarmes num país cujo setor agrícola enfrenta graves dificuldades.





Apesar de não ser conhecido o nível exato de escassez de mantimentos na Coreia do Norte, a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas estima que o país esteja 860 mil toneladas abaixo do que seria necessário para alimentar a população, o que corresponde a cerca de dois meses.





Também por isso as especulações internacionais apontam para a tentiva das autoridades usarem a perda no peso de Kim para reforçar a lealdade ao regime em tempos de desespero, retratando-o como um líder "dedicado e trabalhador" enquanto o país luta para enfrentar uma crise alimentar, económica e pandémica.





"A mensagem que Pyongyang está a enviar é que Kim é um líder que trabalha muito pelo seu povo, a ponto de saltar refeições e perder peso", disse o investigador Ahn Chan-il à France Presse.





No entanto, não é a primeira vez que surgem especulações sobre o estado de saúde do líder supremo, o que o Governo nunca confirma por considerar que pode ameaçar a segurança do país.





é possível que Pyongyang tenha escolhido reconhecer publicamente a aparente mudança de Kim para "dizer que isto não é nada de importane" - desvalorizando os rumores de um possível problema de saúde. Cheong Seong-chang, especialista da Coreia do Norte no Instituto Sejong perto de Seul, afirmou à CNN que





Por outro lado, Seong-Chang não exclui a possibilidade de a perda de peso de Kim Jong-un estar a ser usada como propaganda, mostrando que líder norte-coreano está a "trabalhar excessivamente para tornar a vida das pessoas melhor".



Peso de Kim representa saúde do país?





No início do ano passado, especulou-se se Kim Jong-un estaria doente ou se teria mesmo morrido, após ter faltado, pela primeira vez na história da Coreia do Norte, ao aniversário do fundador do Estado, Kim Il Sung, a 15 de abril. No início de maio, o líder do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte acabou por aparecer. Mas a especulação continuou.



Desde então, segundo a Reuters, os meios de comunicação social internacionais, assim como agências de espionagem e os analistas, observam de perto a saúde do líder norte-coreano. As preocupações geradas em volta do seu estado de saúde estão também relacionadas com o histórico de doenças cardíacas que a família de Kim Jong-un possui, dado que Kim Il-sung (avó de Kim Jong-un) e Kim Jong-il (pai de Kim Jong-un) morreram ambos devido a ataques cardíacos.





O súbito desaparecimento de Kim pode levantar problemas quanto à sucessão e estabilidade do regime. Fumador inveterado, Kim sofre há muito de obesidade e o seu peso tinha aumentado nos últimos anos.



Recentemente, Kim Jong-un apareceu significativamente mais magro em fotografias divulgadas pela agência oficial norte-coreana KCNA e em imagens da televisão estatal. Os analistas em Seul dividem-se, considerando alguns que Kim fez provavelmente uma dieta profilática e especulando outros que a sua perda de peso pode estar relacionada com problemas de saúde.





A dúvida sobre um plano de sucessão tem gerado alguns rumores a nível internacional, o que aumenta a atenção quanto à saúde do presidente, visto que Kim Jong-un não tem um sucessor claro e sua morte ou incapacidade a longo prazo pode levar a uma certa instabilidade no poder. Segundo a imprensa internacional, a irmã mais nova de Kim Jong-un, parece estar mais envolvida na política do país, ganhando cada vez mais influência, porém não é claro se Kim Yo Jong faz parte do plano de sucessão do líder da Coreia do Norte.





E ainda há preocupações, em vários Estados, com alegados problemas de saúde, visto que Kim Jong-un governa um país com um programa de armas nucleares e que tem desenvolvido testes.





Como Jenny Town referiu à Al Jazeera, não está claro se a aparente perda de peso de Kim se deve a uma doença ou se decidiu fazer dieta, e a intenção da transmissão da entrevista também deixa incertezas



"É um bocado estranho que o mostrassem com roupas tão mal ajustadas, já que as imagens parecem enfatizar a sua perda de peso", disse a diretora do projeto 38 North dos Estados Unidos, que coordena questões sobre a Coreia do Norte.



"Trata-se de uma grande perda de peso, e a sua saúde é importante para o funcionamento e o destino do Estado, e é por isso que as pessoas estão atentas a essa questão".



O facto é que, com os planos de sucessão incertos, um declínio repentino na saúde de Kim Jong-un poderia desordenar o sistema de liderança hereditária da Coreia do Norte, que dura há 76 anos.