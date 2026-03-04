Norte da Europa prepara planos comuns de retirada de civis em caso de conflito

A Suécia referiu que a iniciativa procura responder ao que foi aprendido com a guerra na Ucrânia. Os 10 países irão elaborar planos conjuntos que abrangem transportes, controlo das fronteiras, corredores de viagem e outras questões.

"O objetivo do acordo é melhorar a proteção da população civil em caso de grandes crises ou, na pior das hipóteses, de guerra", afirmou.





O Kremlin tem afirmado repetidamente que a Rússia não deseja invadir países da NATO.





A Estónia, a Letónia e a Lituânia assinaram um acordo semelhante no ano passado, elaborando planos de contingência para lidar com a possibilidade de centenas de milhares de pessoas fugirem de um aumento da presença militar russa ou de um ataque.

A Alemanha e a Polónia, juntamente com outros membros da NATO, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia e a Dinamarca,"A experiência da Ucrânia demonstrou que as deslocações temporárias da população permitem a defesa contínua do país, protegendo simultaneamente os civis", afirmou o Ministério da Defesa sueco num comunicado que anuncia o acordo com o norte da Europa.Milhões de pessoas fugiram da Ucrânia nos quatro anos desde a invasão russa em grande escala, em Fevereiro de 2022, a maioria procurando refúgio noutros países europeus enquanto o conflito interno persiste.No seu comunicado, a Suécia sublinhou que,A Finlândia, que partilha uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia, assinou um acordo semelhante com a Suécia em 2024.