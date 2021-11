Norte de França suspende venda de caiaques para travar migrantes

Laurene Gicquel - Unsplash

No norte de França, as lojas da Decathlon deixaram de vender caiaques. Uma medida insólita, mas justificada com a possibilidade de estas pequenas embarcações serem utilizadas por migrantes para atravessar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido.