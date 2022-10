Noruega eleva nível de alerta em resposta à guerra na Ucrânia

Em conferência de imprensa,, afirmou Jonas Gahr Stoere.De acordo com o ministro norueguês da Defesa, Bjoern Arild Gram, indicou que as Forças Armadas do país vão passar menos tempo em treino e mais tempo em tarefas operacionais.A Força Aérea norueguesa cancelou o treino que deveria decorrer nos Estados Unidos com caças F35, preferindo mantê-los na Noruega, segundo indicou o chefe das Forças Armadas, Eirik Kristoffersen.“Esperamos que esta situação dure pelo menos um ano”, acrescentou o general. A prioridade nas operações de vigilância será dada às atividades marítimas, sobretudo no Mar do Norte.Na sequência da invasão russa da Ucrânia e a queda nos fluxos russos de gás natural,Em finais de setembro, após as fugas de gás no Nord Stream, Oslo mobilizou os militares pela primeira vez para proteger as suas plataformas críticas associadas ao gás natural.De acordo com Jonas Gahr Stoere, as perdas que a Rússia enfrenta no terreno perante a resistência ucraniana poderão motivar Moscovo a procurar desviar as atenções do campo de batalha. “É por isso que sentimos muito mais os efeitos em cascata desta guerra”, vincou o primeiro-ministro.O chefe de Governo norueguês adiantou que não há ainda motivos para acreditar que a Rússia queira envolver a Noruega diretamente no conflito,, adiantou Stoere, citado pelo jornal Aftenposten