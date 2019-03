Noruega. Resgatadas quase 400 pessoas de cruzeiro à deriva

Foto: Odd Roar Lange/NTB Scanpix - Reuters

O navio começou à deriva junto à costa depois de uma avaria nos motores, situação que se tornou ainda mais complicada devido às condições meteorológicas adversas. Apenas na manhã deste domingo se tornou possível começar a resolver a situação.



As autoridades acreditam que, com os mais recentes reparos, o cruzeiro pode agora atracar em segurança, depois de um resgate complicado.



Durante a última noite, um outro navio emitiu um pedido de socorro na Noruega. Trata-se de um cargueiro com uma tripulação de nove pessoas que também sofreu uma avaria nos motores.



As autoridades norueguesas tiveram de desviar dois dos cinco helicópteros que estavam em operações junto do cruzeiro Viking Sky para poderem socorrer a tripulação deste cargueiro.