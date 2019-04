Notre Dame de Paris. Fogo consome mais de 800 anos de História

O pináculo desabou pouco depois. O fogo começou no topo da catedral numa zona que estava a sofrer obras de restauro.



As autoridades não descartam a hipótese de as chamas terem começado por causa desses trabalhos, num dos andaimes.



A polícia de Paris evacuou toda a zona circundante.



O presidente francês Emmanuel Macron cancelou uma comunicação ao país que tinha agendada para as 8h da noite em França e já escreveu no twitter para lamentar o que diz ser uma emoção negativa para a nação inteira.



Sublinha que está a pensar em todos os católicos e compatriotas e que está triste por ver parte de França a arder.



Donald Trump também já reagiu e através do twitter pediu ação rápida aos bombeiros e sugeriu que o combate fosse feito também através de meios aéreos.



A Catedral de Notre-Dame foi construída no século XII. É atualmente o monumento mais visitado da Europa. Nas primeiras horas de incêndio já terão sido consumidas obras com mais de 800 anos.