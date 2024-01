Nottingham. Português condenado a reclusão em hospital prisão

O juiz avisa que o português poderá passar o resto da vida naquele local.



Trata-se de uma sentença particular. Não tem tempo certo definido porque Calocane de 32 anos está doente, sofre de esquizofrenia paranoide e é, por isso, considerado um perigo para a sociedade. Enquanto os médicos considerarem que a doença não está controlada, ficará preso.



O juiz deu com comprovado que, se não fosse a doença, Calocane não teria praticado os crimes.



Na madrugada de 13 de junho do ano passado, Valdo matou dois jovens universitários de 19 anos e um homem de 65 anos, auxiliar de ação educativa. Feriu depois três outras pessoas: uma delas ficou incapacitada para o resto da vida.