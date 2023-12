Nova base naval russa no Mar Negro preocupa Geórgia

A construção acontece dois meses depois de o presidente desta região, Aslan Bzhania, ter confirmando que tinha sido assinado um acordo com o Kremlin sobre uma base naval permanente no porto de Ochamchire, no Mar Negro.Este anúncio alarmou a Geórgia, que receia ser arrastada para a guerra da Rússia com a Ucrânia numa altura em que está perto de conseguir o estatuto de candidata à adesão à União Europeia.”, lê-se na declaração que deputados da oposição georgiana entregaram aos Estados-membros da NATO e da UE no início de novembro.

A região da Abecásia, que já abriga uma base militar russa, fica localizada no noroeste da Geórgia e faz fronteira com a Rússia. A região é reconhecida internacionalmente como parte da Geórgia, mas está sob o controlo das forças russas e separatistas desde a década de 1990.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Geórgia também condenou o plano da Rússia como "uma grave violação da soberania e integridade territorial da Geórgia".“Se Putin precisa que a Geórgia esteja envolvida ou que de alguma forma seja arrastada para esta guerra, fá-lo-á se for do seu interesse e tiver todas as capacidades para exercer pressão sobre a Geórgia, infelizmente”, disse Natia Seskuria, do, umde defesa e segurança com sede em Londres, citada pela BBC.O plano consistia em construir um porto de águas profundas em Anaklia, a cidade georgiana mais próxima da Abecásia, controlada pela Rússia. O objetivo seria impulsionar o comércio e evitar usar a Rússia como canal terrestre.