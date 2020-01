Nova crise de abusos sexuais abala Legionários de Cristo

O próprio Papa pode vir a ser alvo de críticas, uma vez que um dos principais acusados, o padre legionário mexicano Fernando Martinez Suárez, vive em Roma desde 2016 e tem conseguido evitar os tribunais, cíveis e eclesiásticos.







O Vaticano anunciou há uma semana que lhe retirou o estado clerical - implicando que o sacerdote não pode exercer publicamente o seu ministério sem ter sido expulso da Legião e mantendo-se implicitamente ao serviço da Igreja.





A proibição aplicada a Martínez foi decidida pela Congregação para a Doutrina da Fé e parece insuficiente face aos crimes cometidos, contrariando a política decretada por Francisco, de "tolerância zero" para com os abusos e os abusadores e para quem os esconda.





A decisão está a indignar as vítimas de Martinez. Este reconhece ter abusado sexualmente de meninas entre os seis e os nove anos de idade durante a década de 90.

Abusos em cadeia



um encontro de várias semanas que visa escolher novos líderes e estabelecer políticas para o futuro.As revelações dos últimos meses mostram quee que quase a levou ao fundo há dez anos,, logo desde a fundação, em 1941.Em dezembro passado,numa série de "abusos em cadeia", como se lhe referiu o documento.

Um mês antes, em novembro, a Legião havia já emitido um texto sobre os abusos cometidos por Martínez, iniciados em 1969 na Cidade do México e que se prolongaram pelo menos até aos anos 90.





São estes que ameaçam agora uma das mais poderosas instituições católicas mexicanas, que durante anos fundou e administrou colégios frequentados pelos filhos das famílias mais ricas e influentes. Ligações ao poder, alimentadas por Maciel, que funcionavam como uma mordaça.





As revelações têm sido amplamente difundidas no México e países circundantes e os pedidos para o desparecimento da poderosa ordem religiosa, presente em vários países do mundo, têm-se multiplicado.



A resposta era falar

O escândalo rebentou há oito meses e abrange o início da década de 90. Testemunhos referem abusos cometidos sobre meninas entre os seis e os oito ou nove anos, no Instituto Cumbres, uma escola de elite da cidade de Cancún, no sudeste mexicano.







num grupo de Facebook, Legioleaks, que agrega vítimas dos crimes de Maciel e da congregação.

A apresentadora de televisão e mãe de três crianças, Ana Lucía de Salazar, resolveu falar após anos de angústia, após o nascimento do seu terceiro filho, uma menina.



"Algo mudou", disse Salazar. "Perguntei-me o que que poderia fazer para a proteger, evitar que a violassem? A resposta era falar."

Salazar revelou então ali, não só e com pormenores, a forma assumida pelos abusos, como também os esforços da hierarquia da Legião de Cristo para esconder as agressões.ao padre Martinez. Era aí que decorriam os abusos."Depois, nada era o mesmo, nada mais voltava a ser como antes", recordou entre lágrimas, na Cidade do México, onde agora vive.

Silêncio e encobrimento

O relato da agora apresentadora é particularmente grave, já que"Estava a brincar aos pulos na cama dos meus pais e comecei a falar". A mãe ficou atónita ao ouvi-la dizer que "ele me levantava o vestido, afagava a minha roupa interior, me punha as mãos no corpo, me sentava ao colo enquanto punha a mão entre as minhas pernas e se masturbava comigo em cima", lembra Salazar.quando o escândalo ameaçou vir a público,A professora, Beatriz Sánchez, reparou que algo se passava quando viu uma das meninas mais velhas a entrar e a sair da casa de banho.Não disseram mais nada e

Um segredo

Uma das vítimas, Biani López-Antúnez, seguiu a sugestão da miss e escreveu uma carta, na qual acusava claramente o sacerdote Fernando Martínez - missiva que, contudo, só agora foi revelada. À carta, datada de 14 de maio de 1993, seguia-se um post scriptum revelador do medo suscitado pela denúncia: "é um segredo entre miss Lorena e eu".









lê-se no manuscrito pelo punho de uma menina de dez anos. Biani descreve também como Martinez começou a beijá-las e a tocá-las entre as pernas. "Quando chegou à boca começamos a preocupar-nos a sério".A menina acabou por contar à mãe, Irma Hassey, o que se passava, sem dar muitos detalhes. Esta não quis fazer muitas perguntas mas percebeu o suficiente para pedirO responsável perguntou-lhe ainda por uma carta, algo que Hassey desconhecia até então. "Percebi logo que estava interessado em saber se existiam documentos escritos como provas", sublinha agora.O alcance da hipocrisia só o percebeu, contudo, mais de 25 anos depois, quando a gravidade dos abusos e da quantidade de meninas envolvidas ficou patente nos recentes testemunhos.

O legado de De Paolis

Hassey ouviu a sua filha e outra aluna, Belén Márquez, admitirem pela primeira vez, em conferência de imprensa, que tinham sofrido as agressões, prolongadas e graduais, entre os oito e os dez anos e que tinham sido obrigadas a ver os abusos das outras alunas. Hoje, envergonha-se de ter aceitado as desculpas do superior de Martinez e o pacto de silêncio.





Já Martinez foi transferido para um seminário em Espanha sem que nada mais lhe sucedesse. Nem sequer depois da congregação passar para a alçada do Vaticano e de De Paolis.De Paolis preferiu não fazer nada, já que, aparentemente, não havia outros casos. O prelado negou-se sempre a exigir responsabilidades aos superiores da congregação, cúmplices dos crimes de Maciel.e a consequência foi que os abusos e o seu encobrimento permanceram sem castigo".A decisão de De Paolis de manter nos seus cargos os superiores da Legião, muitos dos quais próximos de Maciel, "tornou impossível" a reforma pretendida pelo Vaticano, acrescenta Borgogno. "A única forma era favorecer os líderes carismáticos e eles viram-se mesmo reprimidos", acusa.

Bispos denunciam

mesmo após reconhecer os crimes, prometer mais transparência e aplicar novas políticas de proteção de menores.Em Monterrey, um bastião dos Legionários, o arcebispo denunciou "do grupo e o tratamento das vítimas, liderando apelos dos bispos para o fim do período de prescrição nos casos de abusos sexual de menores.MesmoCoppola ecoou igualmente os pedidos das vítimas e da arquidiocese para os superiores da Legião implicados no encobrimento se afastarem das suas funções de responsabilidade, como um "grande gesto de humildade", que até agora não foi aceite.

O porta-voz da congregação, o reverendo Aaron Smith, diz que esta não pode pedir aos sacerdotes que se afastem, mas que estes poderão faze-lo se assim o quiserem. Defende ainda que, após as reformas, os mecanismos de vigilância e de proteção aplicados aos menores tornam quase impossível uma repetição dos abusos.

Desculpas e pedidos de perdão

Já. "Poderia tê-lo remediado em 2014, masenviada em novembro.Robles Gil reencaminhou também à apresentadora uma carta de Martínez, na qual este lhe implorouassim como ao que considera uma decisão da Congregação para a Doutrina da Fé aquém do merecido por Martínez. "Foi humilhante, asqueroso", classificou.afirmou, sublinhando que não se pode apoiar uma congregação que resguarda "meliantes, delinquentes, violadores, cúmplices e vitimadores".

"A Legião de Cristo não tem razões para existir. E como desarticular um cartel, tem de se lhe arrancar a cabeça, desmantelá-lo", recomendou.