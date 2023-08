Nova Deli protesta contra mapa chinês que reivindica território indiano

O momento do protesto é significativo, uma vez que o Presidente chinês, Xi Jinping, deve participar na cimeira dos países industrializados e em desenvolvimento (G20), agendada para Nova Deli, na próxima semana.

"Rejeitamos estas alegações porque não têm qualquer fundamento. Estas medidas da parte chinesa apenas complicam a resolução da questão da fronteira", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arindam Bagchi, em comunicado.

Bagchi afirmou que o protesto formal foi apresentado na terça-feira, através dos canais diplomáticos, face ao mapa publicado no `site` do Ministério dos Recursos Naturais chinês.

No mapa, é possível observar que Arunachal Pradesh e o planalto de Doklam, estão incluídos nas fronteiras chinesas, juntamente com Aksai Chin na secção ocidental, que a China controla, mas que a Índia ainda reivindica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Jaishankar Subhramanyam, também rejeitou a reivindicação da China numa entrevista televisiva na terça-feira à noite.

"Fazer reivindicações absurdas sobre o território da Índia não o torna território da China", afirmou.

Recentemente, a China recusou-se a colocar vistos nos passaportes dos funcionários do estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, utilizando em vez disso um certificado agrafado. Recusa-se também a reconhecer a soberania da Índia sobre a parte de Caxemira e recusou-se a enviar uma delegação a uma reunião do G20 em Srinagar, em maio.

Na semana passada, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, falou informalmente com Xi, à margem da cimeira dos BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], em Joanesburgo, onde Modi sublinhou as preocupações de Nova Deli sobre as questões fronteiriças não resolvidas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia informou que os dois líderes concordaram em intensificar os esforços para diminuir as tensões na fronteira disputada entre os dois países e trazer para casa milhares das tropas destacadas na região.

A disputa de fronteiras levou a um impasse de três anos entre dezenas de milhares de soldados indianos e chineses na região de Ladakh. Há três anos, um confronto na região matou 20 soldados indianos e quatro chineses.

"As duas partes devem ter em mente os interesses globais das relações bilaterais e tratar adequadamente a questão da fronteira, de modo a salvaguardar conjuntamente a paz e a tranquilidade na região fronteiriça", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, após a reunião dos dois líderes.

Os comandantes militares indianos e chineses reuniram-se, no início deste mês, num aparente esforço para estabilizar a situação. Uma fronteira, designada por "Linha de Controlo Real", separa os territórios detidos pela China e pela Índia, desde Ladakh, a oeste, até ao estado indiano de Arunachal Pradesh, a leste, que Pequim reivindica na totalidade.

A Índia e a China travaram uma guerra sobre a fronteira em 1962. A China reivindica cerca de 90 mil quilómetros quadrados de território no nordeste da Índia, incluindo Arunachal Pradesh.

Nova Deli afirma que a China ocupa 38 mil quilómetros quadrados do território no planalto de Aksai Chin, que a Índia considera parte de Ladakh, onde decorre o atual conflito.