"Nova era". Os medicamentos inovadores que podem ajudar a travar a doença de Alzheimer

, segundo a informação divulgada pelo CNS- Campus Neurológico.

De acordo com a Associação Alzheimer Portugal, esta é uma condição cerebral progressiva que “provoca a neurodegeneração e o consequente agravamento, de forma progressiva e irreversível, das funções cerebrais, culimando na total perda de autonomia”.



A demência está entre as doenças que os portugueses mais receiam, sendo apenas superada pelo cancro e pelo acidente vascular cerebral (AVC), segundo a informação disponibilizada noda Alzheimer Portugal.





Segundo Jeff Cummings, professor de ciência do cérebro e da saúde na Universidade de Nevada, citado no jornal britânico The Guardian, os desenvolvimentos científicos estão prestes a produzir medicamentos que poderão ser utilizados em todas as regiões, incluindo aquelas que possuem poucos recursos.



“Estamos realmente numa nova era. Abrimos a porta para entender e manipular a biologia da doença de Alzheimer para o benefício dos nossos doentes”, explica.





Atualmente, existem dois fármacos que podem alterar o curso da doença numa fase precoce: Lecanemab, desenvolvido pelas empresas Eisai e Biogen, e o Donanemb, da Eli Lilly; ambos foram aprovados pelas autoridades reguladoras dos medicamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido.. Inicialmente, o fármaco não foi aprovado devido aos efeitos colaterais, especialmente o inchaço cerebral e as hemorragias, além do elevado custo do tratamento.

Até ao momento, nenhum dos dois medicamentos para a doença de Alzheimer foi aprovado em Portugal.

De acordo com Cummings, estes medicamentos oferecem dados concretos sobre como atingir a doença, abrindo novas possibilidades de terapias.As recentes investigações sugerem que, representando uma limitação acrescida para as regiões mais desfavorecidas.A recente decisão da Food and Drug Administration, autoridade reguladora norte-americana, permite que o diagnóstico da doença seja feito à base de um exame de sangue, facilitando a inscrição em testes de medicamentos para a demência. Esta decisão pode proporcionar a realização de exames de sangue para se ter um diagnóstico numa clínica.Com o objetivo de combater a doença, Cummings afirmou, num evento da Alzheimer's Disease International (ADI), que,Segundo a informação divulgada no evento, estão a ser realizados em testes formas de comprimidos de semaglutida para a Alzheimer e espera-se que os resultados sejam conhecidos em 2025.

O professor de ciência que lidera os testes considera que o medicamento pode ser eficaz na redução da inflamação, “uma parte fundamental da doença”.



Apesar do conhecimento adquirido pelos investigadores sobre a manipulação da biologia, a possibilidade de cura continua a ser considerada “difícil”.O número de indivíduos que sofrem com a doença que “rouba” memórias continua a aumentar diariamente.