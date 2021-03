Nova espécie de dinossauro com mais de 80 milhões de anos descoberta na Argentina

O fóssil descoberto é de uma das 10 espécies de abelissauro que proliferavam nos continentes do sul, numa altura em que os tiranossauros prosperavam no hemisfério norte, e estaria "entre os principais predadores" da Patagónia durante o período do Cretáceo Superior, defendem os investigadores., com os investigadores a considerarem queO crânio do "Llukalkan", que significa "", era curto e com ossos ásperos, motivo pelo qual a sua cabeça devia exibir protuberâncias e proeminências como alguns répteis atuais.A composição do crânio sugere, refere o artigo publicado agora sobre a descoberta, que esta espécie era dotada de uma audição melhor do que a maioria dos outros abelissauros, bastante semelhante à dos atuais crocodilos.O "Llukalkan aliocranianus", cujo nome provém da palavra da língua mapuche nativa para "aquele que mete medo" (Llukalkan) e do latim para "crânio diferente" (aliocranianus) terá vivido na mesma área e período de tempo que outro abelissauro (lagarto de dorso rígido), o "Viavenator exxoni", apenas alguns milhões de anos antes do fim da era dos dinossauros.





Importância da descoberta







", disse o paleontólogo da Universidade Nacional de San Juan e autor principal da investigação, Federico Gianechini.Os abelissauros eram uma família dominante de dinossauros terópodes (bípedes e com pés com três dedos) com um um comprimento médio entre os cinco e os nove metros que proliferaram sobretudo na Patagónia e outras áreas do supercontinente do sul Gondwana, que incorporava África, Índia, Antártida, Austrália e América do Sul.Através da análise dos fósseis encontrados, os investigadores concluíram que a nova espécie se locomovia verticalmente sobre os seus membros posteriores e as suas enormes garras seriam usadas para esquartejar as presas, tinha uma dentada poderosa e dentes muito afiados com os quais aprisionava as suas capturas, movendo-se rapidamente graças às suas poderosas pernas traseiras.





Independentemente de como possa ter vivido, os vestígios fósseis encontrados sugerem que os abelissauros estavam em expansão pouco antes da extinção dos dinossauros.

Apesar da importância da descoberta, a mesma significa que ainda há muito mais para descobrir, de acordo com os investigadores.

"Sugere que provavelmente existem mais abelissauros que ainda não encontrámos, por isso continuamos à procura de outras espécies", concluiu Federico Gianechini.