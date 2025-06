Nova espécie de enguia identificada em Cabo Verde

"A nova espécie de enguia-nariz-de-colher (Mystriophis caboverdensis) é descrita a partir do arquipélago de Cabo Verde com base num único exemplar adulto", com pouco mais de sete centímetros de comprimento, lê-se no resumo publicado no portal Zootaxa de registo zoológico internacional.

O estudo indica que o animal coexiste ao largo da costa da África Ocidental com duas espécies morfologicamente semelhantes, mas das quais se diferencia por várias características anatómicas.

Entre os traços, os investigadores destacam diferenças "na barbatana dorsal", nos "maxilares internos e externos", assim como na cabeça, entre outros.

Comparando os genes da nova espécie e de outra semelhante, recolhida ao largo da costa da Guiné, "a análise revela uma divergência clara entre ambas".

O estudo inclui ainda um registo fotográfico de um exemplar de grandes dimensões (cerca de um metro) do género, proveniente de São Tomé e Príncipe, e propõe uma chave de identificação científica revista para as espécies deste género.

A publicação é assinada por vários autores, encabeçada por Alciany Nascimento da Luz, Sandra Margarida Correia e Evandro P. Lopes.

O portal Zootaxa é gerido pela editora Magnolia Press (Nova Zelândia) desde 2001, apresentando artigos taxonómicos, incluindo muitos que descrevem novas espécies.