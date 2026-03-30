Nova flotilha com destino a Gaza sai de Marselha na próxima semana





Trata-se de um ato de "solidariedade para com o povo palestiniano que sofre um genocídio e um bloqueio em Gaza", acrescentou ainda Léostic em conferência imprensa.





No outono de 2025, uma flotilha internacional de cerca de 50 embarcações foi intercetada pela marinha israelita e impedida de chegar ao seu destino.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, em conferência de imprensa, pela, como sublinhou Claude Léostic, em nome da associação, citado pela agência de notícias France-Presse.