Mundo
Guerra no Médio Oriente
Nova flotilha com destino a Gaza sai de Marselha na próxima semana
Dois veleiros franceses vão partir de Marselha, a 4 de abril, para se juntarem a uma nova flotilha internacional com cerca de uma centena de embarcações, na tentativa de romper o bloqueio israelita e chegar à Faixa de Gaza.
O anúncio foi feito esta segunda-feira, em conferência de imprensa, pela Associação França-Palestina de Solidariedade (AFPS) que pretende enviar uma "mensagem essencialmente política", como sublinhou Claude Léostic, em nome da associação, citado pela agência de notícias France-Presse.
Trata-se de um ato de "solidariedade para com o povo palestiniano que sofre um genocídio e um bloqueio em Gaza", acrescentou ainda Léostic em conferência imprensa.
No outono de 2025, uma flotilha internacional de cerca de 50 embarcações foi intercetada pela marinha israelita e impedida de chegar ao seu destino.